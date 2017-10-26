İki gün boyunca Kopenhag’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak Prens Harry, Amalienborg Sarayı’nda Kraliçe 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Prens Harry daha sonra şehir merkezindeki Tivoli Bahçelerini ziyaret etti ve burada bir restoranda İngiltere Büyükelçiliği tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Ziyaretlerin gerçekleştiği mekanların önünde toplanan vatandaşlar, Prens Harry’e sevgi gösterisinde bulundu. Prens Harry de vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Danimarka ziyaretinin ikinci gününe Prens Harry'nin Danimarka Prensi Joachim ile savaş gazilerini ve bir okulu ziyaret edeceği öğrenildi.
Prens Harry Danimarka’da
26.10.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz kraliyet tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry, ilk kez resmi olarak ziyaretlerde bulunmak üzere Danimarka’ya geldi.
İki gün boyunca Kopenhag’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak Prens Harry, Amalienborg Sarayı’nda Kraliçe 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Prens Harry daha sonra şehir merkezindeki Tivoli Bahçelerini ziyaret etti ve burada bir restoranda İngiltere Büyükelçiliği tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Ziyaretlerin gerçekleştiği mekanların önünde toplanan vatandaşlar, Prens Harry’e sevgi gösterisinde bulundu. Prens Harry de vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Etiketler : Prens Harry,İngiliz kraliyet tahtı,Prens Harry,Danimarka,
514382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/514382.aspx
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