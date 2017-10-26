Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gün boyunca Kopenhag’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak Prens Harry, Amalienborg Sarayı’nda Kraliçe 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Prens Harry daha sonra şehir merkezindeki Tivoli Bahçelerini ziyaret etti ve burada bir restoranda İngiltere Büyükelçiliği tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Ziyaretlerin gerçekleştiği mekanların önünde toplanan vatandaşlar, Prens Harry’e sevgi gösterisinde bulundu. Prens Harry de vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Danimarka ziyaretinin ikinci gününe Prens Harry'nin Danimarka Prensi Joachim ile savaş gazilerini ve bir okulu ziyaret edeceği öğrenildi.