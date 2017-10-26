Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisiyle ilgili medyada çıkan haberlere tepki gösteren Trump, "Sanıyorum medya beni olduğumdan kaba gösteriyor. Ben Ivy League okullarından birine gittim. İyi bir öğrenciydim ve başarılı oldum. Çok zeki biriyim. Medya, gerçekte olduğundan farklı bir Donald Trump imajı çizmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğu günden bu yana ana akım Amerikan medyası ile sorunlar yaşayan Trump, özellikle Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda CNN, NBC, Washington Post ve New York Times gibi medya kuruluşlarını hedef almıştı.

Geçen yıl 8 Kasım'daki seçimlerde 45. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin en iyi üniversitelerinden bazılarını bünyesinde barındıran ve Sarmaşık Ligi (Ivy League) olarak bilinen listedeki Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulundan 1968'de mezun olmuştu.

CUMHURİYETÇİ PARTİ'DE BİRLİK MESAJI

Öte yandan Trump, 2018 ara seçimlerine girmeme kararı alan iki Cumhuriyetçi senatörle ilgili sorulara da cevap verdi.

Partide çatlak olduğu iddialarına katılmadığını vurgulayan Trump, "Partide iyi bir birlik var. Demokratlara bakarsanız Bernie Sanders ve Hillary Clinton'la onlardaki durum tam bir keşmekeş. Bizim partimizde ise birlik var." yorumunu yaptı.

Son olarak dün bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake, ABD Başkanı Trump'ın "Amerikan değerleriyle uyuşan bir başkan olmadığını" savunarak, 2018 yılında yapılacak ara seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bir başka Cumhuriyetçi senatör Bob Corker da (Tennessee) kısa süre önce Trump'ın ülkeyi kötü yönettiğini iddia ederek, 2018 ara seçimlerinde girmeyeceğini duyurmuştu. Corker, "Açıkça görülüyor ki Başkan olarak meselelerin üstesinden gelemeyecek." ifadesini kullanmıştı.

BM RAPORTÖRÜNDEN TRUMP'A MEDYA ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya yönelik tutumunu eleştirerek, "Trump yönetimi bir nevi insanların medya algısını değiştiriyor. Bu durum uzun vadede medyaya, basın özgürlüğüne zarar verir ve medyaya yönelik fiziksel saldırılara bile neden olabilir." dedi.

Kaye, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin medyaya yönelik tavrının ABD'de basın özgürlüğüne zarar verdiğini söyledi.

Trump ve ABD medyası arasında "ilginç bir dinamik" olduğuna dikkati çeken Kaye, "Trump medyayı çok açık bir şekilde halkın düşmanı olarak gösteriyor, tweetleri korkunç." ifadelerini kullandı.

Kaye, "Trump yönetimi bir nevi insanların medya algısını değiştiriyor. Bu durum uzun vadede medyaya, basın özgürlüğüne zarar verir ve medyaya yönelik fiziksel saldırılara bile neden olabilir." diye konuştu.