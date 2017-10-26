Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık seçiminin yapılacağı Kenya'da seçim yarışından çekilen muhalefet lideri Raila Odinga, Başkent Nairobi'de düzenlenen mitingde, "direniş hareketi" başlattıklarını söyledi.

Mitingde taraftarlarına seslenen Odinga, vatandaşlara evlerinde kalıp oy kullanmayarak seçimi boykot etme çağrısında bulundu.

Anayasaya uygun şekilde seçilmemiş bir yönetime saygı göstermeyeceklerini belirten Odinga, 26 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimi "sahte bir tekrar seçimi" olarak nitelendirdi.

"90 gün içinde adil ve güvenilir bir seçim yapılsın"

Son iki aydır seçim komisyonuna karşı ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde polisin çocukları öldürdüğünü aktaran Odinga, ülkedeki tüm güçleri harekete geçirerek 90 gün içerisinde adil ve güvenilir bir seçim yapılmasını istedi.

Öte yandan, seçime saatler kala Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu'nun (IEBC) Siaya eyaletindeki 5 sandık çalışanının görevlerini bıraktığı bildirildi.

Kenya Yüksek Mahkemesi ise devlet başkanlığı seçiminin ertelenmesi için açılan davayı toplantı yeter sayısı sağlanamadığı gerekçesiyle görüşemedi.

Seçimden resmî olarak çekildiğini duyuran muhalefet partilerinin ortak adayı Odinga'nın yerine aralarında Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da bulunduğu 7 aday yarışacak.

Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede 19 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler oylarını 05.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

Güvenlik gerekçesiyle gözlemci sayısı azaltıldı

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere The Carter Centre ve Commonwealth gözlemci misyonları, muhalefetin başkanlık seçimini boykot edeceğini duyurmasından kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle Kenya'daki, seçimi izleyecek gözlemci sayısını azalttıklarını duyurdu.

Önceki seçime gözlemci gönderen eski Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahamai'nin liderlik etitği Commonwealth seçim gözlemci misyonu da artan gerginlik nedeniyle bu seçimde Kenya'ya gözlemci göndermeyeceklerini açıkladı.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan seçimde oyların yüzde 54,27'sini alan Devlet Başkanı Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını duyurmuştu.