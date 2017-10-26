Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Teksas'a hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının Nijer'deki saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı.

Nijer'deki saldırıdan önce bölgedeki Amerikan birliklerinin görevlendirilmesi sürecini ilgili komutanların yaptığına dikkati çeken Trump, "Benim generallerim ve ordum karar verme yetkisine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu operasyon için kendisinin bizzat yetki verip vermediği şeklindeki bir soruya ise Trump, "Hayır, vermedim, spesifik olarak değil." cevabını verdi. Trump, "Bu komutanlar büyük savaşçılardır ve ben onlara kazanmamız için, yapmaları gereken doğru şeyler için yetki verdim. Bu, onların sahip olduğu bir yetki. Kazanmayı isterim ve kazanacağız." şeklinde konuştu.

Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde 4 Ekim'de ABD askerlerini hedef alan bir saldırı düzenlemişti. Tillabery'ye bağlı Tongo Tongo kasabasında Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4'ü ABD'li, 8 asker yaşamını yitirmişti.

ABD Savunma Bakanlığının Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.