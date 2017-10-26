Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, "Arakan'da Şiddet" başlıklı oturum düzenledi.

Oturumda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Arakan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

Myanmar'da son iki aydır yaşanan gelişmelerle ilgili "soykırım" kelimesini kullanmaktan kaçınan Field, "Bu hukuki bir mesele, Uluslararası Adalet Divanının kararı olması gereken bir konu. Bizim öncelikli hedefimiz aciliyet arz eden konulara diplomatik olarak çözüm aramak olmalı." dedi.

Bakan Field, köylerinden kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamanın birinci derecede önem arz ettiğinin altını çizdi.

Arakan’da yaşananların bir insanlık felaketi olduğunu söyleyen İngiliz siyasetçi, uluslararası toplumun bu konuda bir an önce ortak bir gündem ile bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanların durumunun daha vahim olduğuna dikkati çeken Field, "Köylerini terk etmek zorunda olan Budistler ve Hindular da oldu ancak Arakanlı Müslümanlar sistematik bir şekilde ülkelerini terk etmek zorunda bırakılıyor." diye konuştu.

Myanmar hükümetine ve askerine uygulanabilecek olası uluslararası ambargoların Myanmar devletinin doğası gereği çok etkili olmayacağını dile getiren Field, "Koyulan ambargolar ve verilecek uluslararası cezalar örneğin Birleşmiş Milletlerde Rusya veya Çin tarafından veto edileceğinden bir çözüm getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların başka bir bölgeye yerleştirilmesi ile ilgili bir soruya ise Field, "Arakanlıları başka bir bölgeye yerleştirmek mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesi demektir. Arakanlılar kendi topraklarına, atalarının topraklarına dönmeliler, başka bir yere değil." yanıtını verdi.

Field, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınmasının gündeme gelmesine ilişkin bir soruyu da "Asıl sorumluluk askeri yönetimin olsa da askerlerinin böyle bir şey yapmasına izin verdiği için elbette Aung San Suu Çi'nin de sorumluluğu bulunuyor. Ben aldığı ödülün akıbeti yerine şu anda olanlara ve ileriye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, hükümetin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için yaptığı insani yardımların 12 milyon sterlin artırılarak 47 milyon sterline çıkarıldığı duyurulmuştu.

Söz konusu yardımla, yerlerinden edilerek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara gıda, temiz su, ilaç ve barınak sağlanıyor.