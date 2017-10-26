Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Suriye hududundaki Rabia Sınır Kapısı'ndan Mahmudiye beldesine doğru harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Peşmerge güçlerinin Ayn Uvays köyünde Haşdi Şabi'ye ait 2 tankı kullanılamaz hale getirdiği ileri sürüldü.

Haşdi Şabi ve Irak güçlerinin hedefinde, Rabia Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan Duhok vilayeti sınırındaki Suriye'ye açılan gayriresmi Fişhabur geçiş güzergahı olduğu iddia edildi.

Irak güçleri dün, Musul'un kuzeybatısındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağlamıştı.