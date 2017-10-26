Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jakarta'nın batısındaki endüstri şehri Tangerang'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemere göre patlamada en az 27 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük paniğe neden olan patlama nedeniyle 40 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Endonezya merkezli Metro TV'ne konuşan görgü tanıkları çok sayıda araç ve binanın hasar gördüğünü ifade ederken, hayatını kaybedenlerin cesetlerinin tanınmaz hale geldiği belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.