Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongrenin alt kanadındaki oylamada, 251 milletvekili Temer'e yönelik yolsuzluk suçlamalarının düşürülmesi yönünde oy kullanırken 233 milletvekili Temer'in suçlamalarının mahkemeye taşınması için oy verdi. Böylece Devlet Başkanı Temer, yargılanmaması için gereken 171 oy barajını geçmiş oldu.

Öte yandan ürolojik bir rahatsızlık nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Temer, daha sonra taburcu edildi.

Temer'in 2018'in sonunda düzenlenecek seçimlere kadar görevinde kalması bekleniyor.

Ağustos ayında yapılan benzer bir oylamada Temer'e yönelik suçlamaların mahkemeye taşınması 227'ye karşı 263 oyla engellenmişti.

Başsavcılık, Temer'in et işleme şirketi JBS'den neredeyse 12 milyon dolar rüşvet aldığını ileri sürüyor.