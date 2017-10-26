Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington yönetiminin Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivlere yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdiklerini söyledi.

Zaharova, "Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, daha sonra paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü. Elbette ABD tarafının tüm bu eylemleri nedeniyle ABD'nin bir nota gönderdik. Nota ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne verildi" dedi.