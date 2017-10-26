Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nablus'un güney kesimindeki Deys el-Hatab köyü yetkililerinden Abdulkerim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elon Moreh Yahudi yerleşim biriminden bir grup yerleşimci köyü basarak, zeytin ağaçlarını kesmeye başladı. Buna engel olmak isteyen çifçileri darp ettiler. Olayda bir genç kız ile 2 genç yaralandı." dedi.

İsrail askerlerinin hemen köye geldiğini ve halkın olay yerine gitmesine engel olduğunu belirten Hüseyin, bölgede kalan bazı ailelerin hala darp edildiğini söyledi.

Hüseyin, Filistinli çiftçilerin, zaman zaman Elon Moreh yerleşim biriminden gelen Yahudilerin saldırılarına uğradığını aktardı.

Batı Şeria'nın bazı kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytincilikle sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden getirilerek İsrail yönetiminin işgal politikası çerçevesinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e yerleştirilen Yahudi yerleşimcilerinin silah taşımaları ve Filistinli sivilleri zaman zaman sözlü ya da fiziksel olarak taciz etmeleri, yerel halk ile yerleşimciler arasında sürtüşmelere neden oluyor.

İsrail, Batı Şeria'yı Yahuda ve Samarya şeklinde adlandırarak kendi toprağı olarak görüyor. İsrail İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Filistin tarafı ise bu sayının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.