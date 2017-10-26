Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zekazik 2. Ceza Mahkemesi Mursi’nin tutuklu yargılanan büyük oğlu Usame hakkında, "kesici alet bulundurma" suçlamasıyla 3 yıl hapis, 500 cüneyh de (yaklaşık 30 dolar) para cezasına hükmetti.
Mısır yasalarına göre, 15 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilirken, 60 gün içerisinde ise karar temyize götürülebiliyor.
Usame Mursi, 739 sanığın yargılandığı “Rabia Meydanı’nın boşaltılması” davasında da yargılanıyor.
Mısır güvenlik güçleri Usame’yi 8 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alarak ülkenin en sıkı güvenlik uygulamalarına tabi hapishanesi olarak bilinen Akrep’e nakletmişti. Savcılık Usame’yi kesici alet bulundurmakla suçlayarak mahkemeye sevk etmişti.
Mursi’nin küçük oğlu Abdullah da darbeden sonraki aylarda gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılmıştı. Abdullah hakkında mahkeme 2 Temmuz 2014'te "uyuşturucu bulundurma" iddiasıyla bir yıl hapis cezası vermişti.