Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli insan hakları aktivisti ve hukukçu Eitay Mack, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükûmetinin son iki yıl içinde BDS'nin faaliyetlerini engellemek için Batılı hukuk şirketleriyle yaptığı gizli anlaşmalara dair resmi belgelere ulaştığını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi almak için önce İsrail Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu dile getiren Mack, bakanlığın böyle bir durumu inkâr ettiğini, ancak daha sonra İsrail Adalet Bakanlığı'ndan anlaşmalarla ilgili belgeleri elde ettiğini belirtti.

Mack, Netanyahu hükûmetinin, BDS aktivistlerini kovuşturmak için Batılı 3 hukuk şirketiyle anlaştığını vurgularken, "Adalet Bakanlığı bazı temel verileri gizlese de elde ettiğim belgelerden İsrail'in son 2 yıl içinde bu şirketlere 4 milyon şekel (1,13 milyon dolar) yatırdığını öğrendim." diye konuştu.

İsrail hükûmetinin politik nedenlerle bu bilgileri gizlediğini ifade eden Mack, "Güney Afrika'daki Apartheid rejimi karşıtlarını kovuşturmak için gizli bir kampanya başlatmıştı. Şimdi İsrail, kendisini boykot edenlere karşı aynı kampanyayı yürütüyor." dedi.

Mack, Netanyahu hükûmetini söz konusu anlaşmalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmaya çağırırken, "Eğer hükûmet milyonlarca şekele varan bu anlaşmalarla ilgili bilgileri açıklamazsa, hükûmetten resmi olarak bilgileri almak için önümüzdeki hafta konuyu İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.