Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaharova, "Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, daha sonra paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü. Elbette ABD tarafının tüm bu eylemleri nedeniyle ABD'nin bir nota gönderdik. Nota ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne verildi" dedi.

'BU EYLEMLER, SSCB VE ABD ARASINDAKİ 1694 TARİHLİ ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR'

ABD'lilerin bu eylemlerinin SSCB ve ABD arasında 1 Haziran 1964 tarihinde imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin 17. maddesini ihlal ettiğini de kaydeden Zaharova, söz konusu maddede 'Konsolosluk arşivleri, bulundukları yerden bağımsız olarak her zaman dokunulmazdır' hükmünün bulunduğunu anımsattı.

Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temsilcilikleri, eylül başında Washington yönetiminin talebi üzerine kapatılmıştı.

ABD'nin Washington Büyükelçiliği, ABD yönetiminin San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivi kendilerine teslim ettiğini, ancak belgeleri kendilerinin almasına izin vermediğini ifade etmişti.