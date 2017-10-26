Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin meşruiyetinin kalmadığını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Esad ailesinin saltanatı sona erdi." dedi. Tillerson, ülkesinin birleşik bir Suriye'den yana olduğunu vurguladı.