Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin meşruiyetinin kalmadığını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Esad ailesinin saltanatı sona erdi." dedi. Tillerson, ülkesinin birleşik bir Suriye'den yana olduğunu vurguladı.
Tillerson: Esad'sız, birleşik bir Suriye istiyoruz
26.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşsar Esad'ın ülkede herhangi bir rolünün olmadığını ve bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.
Etiketler : esad,suriye,abd,
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