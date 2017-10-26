Norveç yakınlarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir Rus helikopteri düştü. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gönderildiği bildirilirken, kazanın bilançosuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Norveç'te Rus helikopteri düştü
26.10.2017 - 17:13 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Norveç'te içinde 8 kişinin bulunduğu bir Rus helikopteri denize düştü.
Etiketler : Norveç,Rus helikopteri,
514587 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/514587.aspx
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