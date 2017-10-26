Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç yakınlarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir Rus helikopteri düştü. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gönderildiği bildirilirken, kazanın bilançosuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.