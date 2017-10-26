Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiygöz: "Rusya lideri Vladimir Putin'den özür dilememi teklif ettiler. Ben kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim."

Ümerov: "Rusya istihbaratı geldi, Putin'den beni bağışlamasını istediğime dair bir yazı istediler. Ben de bunu kesinlikle reddettim. Bu konuyla ilgili bir daha temas olmadı."

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla serbest kalan Kırımlı siyasetçiler Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, yaşananların perde arkasını Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gazetecilere anlattı. İki isim, büyükelçilik binasına gelişlerinde Kırım Tatar bayrağı ve çiçeklerle karşılandılar.

Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) başkan yardımcıları Çiygöz ve Ümerov, yürütülen müzakerelerden serbest bırakıldıklarında haberdar olduklarını dile getirdi:

"Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Petro Poroşenko'nun adımları çok önemli. Bu adımları şahsen hissettik. Bu bizden geçerek bütün ülkemize yayıldı çünkü hiç kimse bunun olacağına inanmıyordu. Buraya geldiğimizde Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na şahsen şükranlarımızı iletmek istedik ancak yoğun programlarından dolayı buluşma imkanımız olmadı. O yüzden şöyle bir anlaşmaya vardık: Biz Kiev'e döndükten sonra en kısa zamanda buraya gelip teşekkürlerimizi şahsen sunmak isteriz."

Putin'e özür teklifini reddetti

Çiygöz, serbest kalma anlarını "Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Beni cezaevinden, Ilmi Bey'i de hastaneden aldılar. Toprağımızdaki baskı bu kadar fazla, zorba olduğu için her şeyi bekleyebilirdik" sözleriyle anlattı. Hapiste geçirdiği üç yılda farklı tekliflerle karşılaştığını belirten Çiygöz, serbest bırakılmak uğruna bu teklifleri kabul etmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

Çiygöz, bir basın mensubunun kendisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özür dilemesinin teklif edilip edilmediği yönündeki sorusuna, "Böyle bir teklif geldi ama ben kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim. Benim Ukrayna halkına ve Kırım Tatarlarına yönelik tutumum nettir. Böyle bir şeyi kabul etmiş olsaydım Ukrayna halkına ihanet etmiş olurdum" yanıtını verdi.

Rus mahkemesinin 2 yıl hapse mahkum ettiği Ümerov, yurt dışına çıkmayacağına dair bir kağıt imzaladığını ve cezanın kesinleşip kesinleşmeyeceğini tedavi gördüğü hastanede beklediği anlattı.

Ümerov, Türkiye'ye gönderileceği dün saat 07.00'de öğrendiğini belirtti.

Kırım'a dönme planları var

Cezaevindeki Çiygöz'ün serbest bırakılmasının da çok önemli bir olay olduğunu vurgulayan Ümerov, "Bütün bu yaşananlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ve Kırım Tatar Meclisi'nin adımları sayesinde oldu" dedi.

Çiygöz'ün haksız şekilde suçlanıp yargılanarak sekiz yıl hapis cezası aldığını, kendisinin de yapmadığı şeylerle suçlandığını söyleyen Ümerov, "Müzakere sürecinden pek haberdar değildik. Şu an gelecekte bizi nelerin beklediğine dair bir fikrimiz yok. Herson bölgesi ve Kırım arasındaki bölgeyi geçmeye kalkarsak neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Daha önce böyle bir şey yapmayacağıma dair herhangi bir söz vermedim. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda Kırım'a dönmeye çalışacağım" diye konuştu.

Rus istihbaratı geldi ve...

Ümerov şöyle devam etti:

"Rusya istihbaratı geldi, Putin'den beni bağışlamasını istediğime dair bir yazı istediler. Ben de bunu kesinlikle reddettim. Bu konuyla ilgili bir daha temas olmadı. Dün sabah Bahçesaray'daki hastaneden beni aldılar, havaalanına getirip uçağa bindirdiler. Ahtem Bey de oradaydı ama birbirimize sarılma imkanımız olmadı ancak Ankara'ya geldiğimizde uçaktan indiğimizde birbirimize sarıldık.

Hiç kimse Kırım'a dönüp dönemeyeceğime dair bir şey söylemedi. Bu yüzden Kiev'de bunu cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yetkililerle de görüşeceğim. Bundan iki hafta sonra ilk fırsatta Kırım'a dönmeyi planlıyorum."

Büyükelçiden bir teşekkür daha



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da Türkiye'ye teşekkür etti, şunları söyledi:

"Bugün burada Sayın Çiygöz ve Ümerov ile özellikle Ankara'da buluşmamız çok sembolik bir anlam taşıyor. Bu olay çok kilit ve sembolik anlama sahip. Biliyorsunuz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko dün kendi sosyal medya hesaplarında Sayın Erdoğan'a şükranlarını iletti ve şahsi çabaları için teşekkür etti. O yüzden biz tekrar Türkiye'ye Kırım konusunda ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda gösterdiği kararlı tavır için teşekkür etmek istiyoruz."

Kırımlı liderler Çiygöz ve Ümerov, dün sabah saatlerinde Akmescit’ten alınarak önce Rusya'nın Anapa şehrine götürülmüş, daha sonra uçakla Ankara'ya gönderilmişti.

Erdoğan sinyali vermişti...

Çiygöz, 26 Şubat 2014'te Kırımlılar ile Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, geçen ay Rus mahkemesi tarafından sekiz yıl hapse mahkum edilmişti. Ümerov ise Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak suçlamasıyla Akmescit'te yargılandığı Rus mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde Kırımlı liderlerin serbest kalacağı sinyalini vermişti. Erdoğan, "Cezaevinde olan Kırım Tatarı dostlarımızla ilgili her türlü girişim ve gayretin içindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin de neticesini alırız" demişti.