Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 aydan uzun bir süredir Katalonya kriziyle sarsılan İspanya bugün tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalonya hükümetini feshetme kararı almasının ardından bugün Katalan lider Carles Puigdemont, yaptığı konuşmayla kararını açıkladı.

Puigdemont, erken seçim kararını düşündüğünü ancak daha sonra bu seçenekten vazgeçtiğini söyledi. Katalan lider buna gerekçe olarak, Madrid yönetiminin aldığı fesih kararından vazgeçme garantisi vermemesini gösterdi. Puigdemont, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması konusunda bir sonraki adımın kararının parlamento tarafından verileceğini söyledi.

Katalan liderin önünde bölgesel erken seçim veya bağımsızlık ilanı şeklinde iki seçenek olduğu değerlendirmeleri yapılırken, Barselona merkezli yayın yapan La Vanguardia gazetesi Puigdemont'un Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşmada erken seçim kararını açıklayacağını yazmıştı.

Katalan liderin erken seçim tarihini açıklayarak, İspanyol hükümetini Katalonya'nın özerkliğini askıya almaması yönünde ikna etmeye çalışacağı tahmin ediliyordu. Ancak Puigdemont'un bu açıklamasıyla erken seçim seçeneği devre dışı kalmış oldu.

KATALAN YÖNETİMİNDE ÇATLAKLAR

Puigdemont'un erken seçim kararı açıklama düşüncesi, iktidardaki bağımsızlık yanlısı koalisyonda da çatlaklara neden olmuştu.

Bazı ayrılıkçı milletvekilleri ve belediye başkanları görevlerinden istifa edeceklerini açıkladılar. Puigdemont'un lideri olduğu Katalan Demokratik Partisi (PdeCat) vekillerinde Jordi Cuminal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erken seçim kararını desteklemiyorum. Milletvekilliği ve PdeCat üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yanda yüzlerce bağımsızlık yanlısı da Katalan hükümetinin merkez binasının önünde toplandı. Göstericiler parti merkezi önünde, "Hain Puigdemont" pankartı açtı.

Puigdemont'un azınlık hükümetinin kilit destekçisi konumunda bulunan aşırı solcu CUP'dan yapılan açıklamada da seçime karşı olunduğu açıklandı. Partinin açıklamasında, "Şimdiye kadar, bağımsızlık yanlılarının tek bir problemi vardı: İspanya devleti. Eğer erken seçim kararı açıklanırsa, iki problemleri olacak." ifadeleri yer aldı.

Erken seçim kararı açıklayacağı iddia edilen Puigdemont'un gün içerisinde yapacağı konuşma üç kez ertelendi. Puigdemont'un kararını değiştirmesinde Madrid yönetiminin tutumu kadar kendi hükümeti içerisinden gelen baskıların da etkili olduğu düşünülüyor.

İSPANYA SENATOSU'NDA KRİTİK OYLAMA

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada anayasanın 155. maddesine dayanarak Katalan hükümetini feshetme kararı aldıklarını açıklamış ve konuyu İspanya Senatosu'na göndermişti. Senato'nun konuyla ilgili oylamayı Cuma günü yapması bekleniyor.