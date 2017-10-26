Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington yönetiminin Rusya’nın San Francisco Başkonsolosluğundaki arşivleri onay almadan incelemesi nedeniyle ABD’ye nota gönderdiklerini söyledi. Zaharova, “Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, ardından paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü” dedi. Zahorova, bu izinsiz eylemi nedeniyle Moskova Büyükelçiliğine nota verildiğini ifade etti.

Zahorova, ABD’nin arşivlere yönelik tutumunun SSCB ve ABD arasında 1 Haziran 1964 tarihinde imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi’nin 17. maddesini ihlal ettiğini dile getirdi.

Rusya’nın 2016’da ABD’deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle, ABD yönetiminin isteği üzerine Rusya’nın San Francisco, Washington ve New York’taki konsoloslukları kapatılmıştı.