Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD destekli operasyonla 17 Ekim’de DEAŞ’ı, Rakka’dan çıkaran Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki YPG/PYD’li teröristler, kent sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermiyor. Tamamına yakını harabeye dönen şehrin sakinleri, PKK/PYD’li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını açıkladı. Teröristlerin çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Rasulayn beldelerinde sattıklarını söyleyen Rakkalı sakinler, çatışmalardan kaçan Sabahiye mahallesi halkının iki gün önce evlerine dönmek istediğini, ancak mahalleyi yağmalamakla meşgul olan PKK/PYD’li teröristlerce engellendiklerini anlattı. “Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli aktivist ağı, ABD ile PKK/PYD’nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğünü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Ağ, şehrin yüzde 90’ının yerle bir edildiğini bildirmişti.

Öte yandan SDG’nin omurgasını oluşturan YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmud, Rus basınına konuştu. Mahmud “ABD’nin YPG’ye 1.500 tır silah yardımı yaptığı doğru mudur?” sorusuna “Kaç tır silah geldiği konusunda sayı veremeyiz. Bize verilen silahlar ile Musul operasyonu için Irak ordusuna verilen silahları karşılaştırırsak, bize verilen silah basit kalır. Az geldiğini söyleyebilirim” dedi. Sputnik’e konuşan bir diğer isim, SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus da, Rakka’nın ardından, Suriye Ordusu’nun DEAŞ’a büyük darbeler vurduğu, Deyre’z-Zor’a ağırlık vereceklerini belirtti. ABD ile ortak çıkarları olduğunu belirten Yunus şunları söyledi: “ABD’nin çıkarı olduğu için bizimle hareket ediyor. Çünkü ABD daha önce ÖSO ile hareket etti ancak sonuç alamadı. Kobani’den bu yana ABD ile ortak hareket ediyoruz ve ikimiz de sonuç alıyoruz.”