Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Uzlaşma" kuralları kapsamında hazırlanan bütçe tasarısının Kongrece kabul edilmesi, Cumhuriyetçilerin vergi reformunu, Demokratların desteği olmadan geçirmesine olanak tanıyacak. ABD federal hükümetinin 2018 mali yılı için hazırlanan 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Cumhuriyetçi temsilcilerin büyük çoğunluğundan destek bulan tasarı, 212’ye karşı 216 oyla kabul edildi.

KRİTİK DÖNÜŞÜM

Buna karşın, çoğu New York, New Jersey ve California gibi yüksek vergi oranlarına tabi eyaletlerden 20 Cumhuriyetçi temsilcinin tasarıya karşı çıkan Demokratlara katılması dikkati çekti.

Muhalif Cumhuiryetçiler ve Demokratların, bütçe tasarısına gelecek 10 yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık vergi indirime izin verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı belirtildi.

Cumhuriyetçiler, bütçe tasarısını, ABD Senatosu’ndan 60 ay yerine 51 oyla geçebilmesi ve Demokratların kürsüyü işgal etmesini (filibuster) önlemek için "uzlaşma" kuralları kapsamında hazırlamıştı.

Bu nedenle, geçen hafta Senato'dan geçen bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti’nin vergi reformunu Demokratların desteği olmadan geçirmesinin önünü açmış oldu.

Cumhuriyetçi Kongre liderlerinin vergi reformuna ilişkin son planları haftaya kamuoyuyla paylaşması ve gelecek ayın ilk haftasında yasa teklifine dönüştürmesi bekleniyor.

YÜZDE 20'YE İNECEK

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, eylül sonunda açıkladığı vergi reform planı çerçevesinde, mevcut durumda yüzde 35 olan kurumlar vergisini yüzde 20'ye indireceklerini bildirmişti.

Ayrıca, mevcut durumda yüzde 10'dan başlayarak yüzde 39,6'ya kadar yükselen yedi bireysel vergi oranı dilimininin, yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 35 olmak üzere üçe düşürüleceği belirtilmişti.

Vergi uzmanları, bu indirimlerin gelecek 10 yılda toplamda 1,5 trilyon doları aşarak 2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.