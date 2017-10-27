Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatışmalı iki haftayı geride bırakan Irak'ta, Bağdat ve Erbil yönetimleri ateşkes için anlaşmaya vardı. Ateşkes anlaşmasını, ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyon duyurdu.

16 Ekim Pazartesi günü peşmergenin elindeki Kerkük'e operasyon başlatmış, 24 saatte tüm tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani yönetiminden geri almıştı.

Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği şaibeli referandumunun alt üst ettiği ülkede, iki haftadır çatışmalar sürüyordu.

Irak ordusu, halihazırda kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Son çatışmalar Zumar ve çevresinde yaşanmıştı.

Barzani yönetiminin referandumu dondurma teklifini Bağdat kabul etmedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun iptalini istiyor.

Irak'ın komşuları Türkiye ve İran, kriz boyunca Bağdat yönetimine yoğun destek verdi.