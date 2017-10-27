Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya referandumu sonrası İspanya Senatosu, 155'inci maddeyi devreye sokmak istiyor.

SENATODA TARTIŞILMAYA BAŞLADI

27 Ekim’de, Katalan Meclisi bağımsızlığın ilan edilip edilmemesini oylarken, Senato ise bağımsızlık girişimlerine karşı Madrid’in hazırladığı önlem planını onaylayacak. Hükûmetin, bölgenin özerkliğinin askıya alınması için sunduğu teklif Senato’da tartışılmaya başlandı.

Türkiye saati ile 16:00'da ise tartışma yerini oylamaya bıraktı. Katalan meclisi bağımsızlığı kendi içinde oylamaya başladı. Oylama sonuçlarına göre; Katalonya yönetimi tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.



Başbakan'dan itidal çağrısı

İspanya Başbakanı Rajoy'dan itidal çağrısı geldi. Rajov; Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecektir

BAŞBAKAN RAJOY'DAN "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Twitter'dan açıklama yaptı.

Başbakan Rajoy, "Bütün İspanyollardan sakin olmasını istiyorum. Hukukun üstünlüğü Katalonya'da düzeni yeniden sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



İSPANYA'DAN KARŞI ADIM



İspanya'da merkezi hükümet de, Katalonya'nın bağımsızlık kararına karşı önemli bir adım attı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya'yı doğrudan yönetme teklifinde bulundu. Senato, Başbakan Rajoy'un "doğrudan yönetme" teklifini kabul etti. Başbakan Rajoy, Katalonya özerk yönetimi başkanı Carles Puigdemont, yardımcısı ve diğer bakanların görevden alınması yetkisinin kendisine verilmesini istemişti.

ERKEN SEÇİMDEN VAZGEÇMİŞTİ



Katalonya özerk yönetimi başkanı Puigdemont dün yaptığı açıklamada, bağımsızlık yanlılarının baskısından dolayı erken seçime gitme kararından vazgeçmişti.İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçmişti.İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebiyle, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken seçime gidilmesi kararını görüşmek için senatoyu toplamıştı.