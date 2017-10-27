Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin uçaklarının, Kuzey ve Pasifik Filosu'nun işbirliği üzerinde çalışıldı." ifadesini kullandı.

4 ADET BALİSTİK FÜZE ATEŞLEDİ



Peskov, Putin'in 4 adet balistik füze ateşlediğini belirtti. Plesetsk uzay üssünden "Topol" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı zamanda Pasifik Filosu'nun nükleer denizaltısından 2 adet balistik füze ve Kuzey Filo denizaltısından da bir adet füze fırlatıldı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatların başarıyla geçtiğini belirtti.