Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tartışmalı referandum sonrası Kuzey Irak'ta peşmerge ile Irak güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü bugün tarafların ateşkes ilan ettiğini belirtmiş daha sonra ise yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

"YANLIŞLIK OLDU. RESMİ ATEŞKES YOK"

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon, Twitter'dan açıklama yaparak Rudaw'a verdiği ateşkes demecinin "yanlışlıkla" ifade edildiğini belirtti. Dillon açıklamasında, "Rudaw'la olan röportajımda Iraklı ve Kürt güçler arasında ateşkes olduğunu yanlışlıkla söyledim. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor ancak resmi bir ateşkes yok. Koalisyon iki tarafı da başka çatışma olmadan ateşkese çağırıyor" dedi.

İBADİ'DEN OPERASYONLARI DURDURUN EMRİ

Konuya ilişkin ilk resmi açıklama Bağdat hükümetinden geldi. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ordu birliklerine, Kuzey Irak'taki tüm askeri operasyonların 24 saatliğine durdurulmasını emretti.



RABİA SINIR KAPISI IRAK ORDUSU'NUN KONTROLÜNDE

Irak ordusu, son olarak Irak-Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısını ele geçirdi. ABD'nin Erbil'den Suriye Demokratik Güçleri'ne silah sevkiyatı yapmak için kullandığı iki güzergahtan biri el değiştirdi. Irak ordusu sevkiyat için kullanılan diğer sınır kapısını da kontrol altına almak için harekete geçti.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri, Irak-Suriye sınırındaki Rabia gümrük kapısını ele geçirdi.

ABD, Suriye'deki Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri'ne silah sevkiyatını bu kapı üzerinden yapıyordu.

ABD SİLAH SEVKİYATI YAPIYOR

Erbil havalimanınan indirilen silahlar TIR'larla Rabia sınır kapısından geçirilerek Suriye'ye ulaştırılıyordu. Peşmergenin Rabia bölgesinden çekilmesiyle sınır kapısı Bağdat'ın kontrolüne geçti. Peşmerge güçlerinin Ovaköy sınır bölgesinin bulunduğu alandan da çekildiği belirtiliyor.

Yarubiye olarak da anılan Rabia, ABD yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'ne silah sevkiyatı yaptığı iki güzergahtan biri. İkinci güzergahı Malikiye bölgesinde bulunan Semelka sınır kapısı oluşturuyor. Bu bölgede peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasında çatışma yaşandı belirtiliyor.

TILLERSON'DAN BAĞDAT'A MESAJ

ABD, Kuzey Irak'ta ordu ile peşmerge güçlerinin karşı karşıya gelmesinden endişeli olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İsviçre'den Bağdat'a mesaj gönderdi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'den Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin müzakere teklifini kabul etmesini istedi.

Tillerson, "Kuzey Irak'ta geçen ay ortaya çıkan gerilim kaygı verici. Her iki tarafa da Irak ve peşmerge güçleri arasındaki çatışmalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyorum. Ayrıca Başbakan İbadi'yi, Erbil'in Irak anayasası temelinde müzakereler için yaptığı teklifi kabul etmeye davet ediyorum" dedi.

Bu açıklamanın ardından Tillerson ve İbadi bir telefon görüşmesi yapmıştı. Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarını ve sınır kapılarını federal yönetime teslim etmesi gerektiğini söylemişti.