Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY ve Bağdat yönetiminin anlaştığını ifade ederken sınır kapılarının merkezi hükûmete devredileceği bilgisini paylaştı.

IKBY'de gerçekleştirilen anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumu sonrası yükselen tansiyon Irak güçlerinin tartışmalı bölgelere müdahalesiyle ayrı bir boyuta taşınmış, Erbil yönetimi elindeki bazı stratejik noktaları kaybetmişti. Irak güçleri yer yer ilerleyişini sürdürürken bazı noktalarda Peşmerge güçleri ve merkezi hükûmete bağlı birlikler arasında çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.