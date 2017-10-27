Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan, 1486'da ibadete açılmasının ardından kesintisiz hizmet veren Sultan II. Bayezid Külliyesi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ediliyor.

Bünyesinde cami, medrese, imaret, şadırvan, çeşme ve kütüphane bulunan külliyenin restorasyonu, bir yıldır sürdürülüyor.

Restorasyon nedeniyle ibadete kapatılan, Osmanlı mimarisinin gelişmiş örneklerinden külliyedeki çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın önemli bir eseri olan külliyenin restorasyonunun çok detaylı ve teknik şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Restorasyonu titizlikle yürütüyoruz"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da eserin restorasyonunu titizlikle yürüttüklerini, çalışmaları gelecek yıl mayısta tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Beyazid adına yaptırılan külliye, 15. yüzyılın son çeyreğindeki yan mekanlı cami mimarisinin gelişmiş bir örneği durumunda bulunuyor.

Külliye, kuzeyinde altı sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride mihrap ekseni üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı bulunan cami, birbirine bağlanmış iki kubbeyle örtülü dikdörtgen bir mekan, buraya açılan üçer kubbeli yan mekanlardan oluşuyor.