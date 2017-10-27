Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 605 bine ulaştığını söyledi.

Son günlerde Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplara gelen sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Khan, "Sınırın Myanmar tarafında 5 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın mahsur kaldığı bilgisine ulaştık." dedi.

"Tekne bulamadıkları için nehrin Bangladeş yakasına geçemediler"

Khan, Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçmaya çalışan sığınmacıların tekne bulamadıkları için nehrin Bangladeş yakasına geçemediklerini aktardı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman ise 25 Ağustos'tan önce Bangladeş'e gelen sığınmacılarla birlikte bu ülkedeki kamplardaki Arakanlı Müslüman sayısının 817 bine ulaştığını bildirdi.

Millman, IOM'nin yaklaşık 395 bin aileye kendi barınaklarını kurmak için teçhizat yardımında bulunduğunu belirtti.

WFP'den yeşil ışık açıklaması

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luscher de toplantıda söz alarak "Arakan'ın kuzeyinde gıda yardım operasyonlarını yeniden başlatması için WFP'ye yeşil ışık yakıldı. Myanmar hükümetiyle detayları koordine etmek için birlikte çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.