Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İnsan Hakları Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde en az 350 bin sivilin kuşatma altında yaşadığını anımsattı.

Hüseyin, sivillerin acil ihtiyaç duyduğu yiyecek ve tıbbi malzemelerin geçişine izin verilmesini istedi.

Esad rejiminin bu yıl ocaktan eylüle kadar kuşatma altındaki bölgeye ulaştırılması gereken insani yardımların sadece yüzde 26'sına izin verdiğini aktaran Hüseyin, bölgeye en son yardımın 23 Eylül'de yapılabildiğine ve sadece 25 bin sivile ulaştırılabildiğine dikkat çekti.

Hüseyin, muhaliflerin kontrol ettiği Doğu Guta'daki yerleşim bölgelerine rejim ve müttefikleri tarafından günlük olarak kara saldırılarının sürdüğünü belirterek, bu saldırılar sonucu sivillerin yaşamını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını vurguladı.

Sivillerin bir savaş yöntemi olarak kasten aç bırakılmasının çok açık şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğunu hatırlatan Hüseyin, söz konusu ihlalin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçu kapsamında olabileceği uyarısında bulundu.

"Sivillerin aç kalmasından en fazla rejim sorumlu"

Hüseyin, Türkiye, Rusya ve İran'ın, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan ettiğini anımsatarak, Doğu Guta'da Astana'daki anlaşma şartlarının yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, bir soru üzerine, Doğu Guta bölgesinde sivillerin aç kalmasından en fazla Esad rejimi ve müttefiklerinin sorumlu olduğunu kaydetti.

Nisan 2017'ye kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla bölgeye kısıtlı gıda girişi sağlanabiliyordu. Son 7 aydır, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı son derece sıkılaştırmasıyla bölgeye yeterli düzeyde gıda maddesi ve ilaç sokulamıyor. Yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır abluka altında yaşadığı Doğu Guta'da açlığa bağlı bebek ölümleri artarken, bin 114 çocuk yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşıyor.