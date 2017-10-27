Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Hawaii'den Tahiti'ye doğru deniz yolculuğuna çıkan ancak okyanusta mahsur kalan Jennifer Appel ve Tasha Fuiaba adlı iki denizci kadının, Japonya'nın yaklaşık bin 500 kilometre güneydoğusunda USS Ashland gemisi tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Yanlarında köpeği de bulunan iki denizci kadın, 5 ay önce Hawaii'den Tahiti'ye giderken kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin motoru bozulunca yola yelkenle devam etmek istedi.

Tahiti'ye planladıkları iki ay içinde ulaşamayan kadınlar bu sürede yardım çağrısı yapsa da "diğer gemilere ya da kıyı istasyonlarına yeterince yakın olmamaları" nedeniyle yardım sinyalini kimseye ulaştıramadı.

Kadınların yeri, yardım çağrısını tesadüfen farkeden Tayvanlı bir balıkçı teknesinin durumu ABD'ye bağlı Guam Adası yetkililerine iletmesinin ardından tespit edilebildi.

Denizcilerin, okyanusta mahsur kaldıkları süre boyunca yanlarına aldıkları su arıtıcı ve bolca yulaf ezmesi, makarna gibi kuru gıdalar sayesinde hayatta kaldığı belirtiliyor.