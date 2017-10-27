Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) oluşturduğu ortak soruşturma misyonunun (JIM) Han Şeyhun katliamından Esad rejimini sorumlu tutan raporunu BMGK'ya sunmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Raporun sonucunun net olduğunu belirten Johnson, "Britanya, bu korkunç savaş kuralları ihlalini kınıyor ve Esad rejiminin hesap vermesi için uluslararası toplumu bir arada olmaya çağırıyor." dedi.

Johnson, şunları söyledi:

"2013 yılında Rusya, Suriye'nin tüm kimyasal silahlarını bıraktığından emin olacağının sözünü verdi. O zamandan bu yana araştırmacılar, Esad rejiminin dört ayrı saldırıda zehirli gaz kullandığını tespit ettiler. Rusya defalarca Han Şeyhun saldırısının gerçeklerine ulaşma çabalarını bozmaya çalıştı."

Rusya'nın Esad'ı korumak üzere 9 defa veto hakkını kullandığına ve rejimin zehirli gaz saldırılarına dair hesap vermesini 3 defa engellediğine dikkati çeken Johnson, "Bu tür davranış sadece, kimyasal silahların kullanımına karşı olan küresel fikir birliğini zayıflatır. Rusya'ya, nefret dolu müttefiklerini örtbas etmeyi bırakması ve kimyasal silahların bir daha kullanılmamasını güvence altına alma yönündeki taahhüdünü koruması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.