Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estonya'da kamu hizmetlerinin yüzde 99'u internet ortamında gerçekleştirilebiliyor. Dijitalleşme serüvenine 2005 yılında başlayan ve ciddi ilerleme kaydeden ülkeye, zaman zaman "e-Stonia" olarak hitap ediliyor.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Estonya hükümetinin Ulusal Dijital Danışmanı Marten Kaevats, Estonya'nın dijitalleşme alanında geri adım atmasının mümkün olmadığını, bu nedenle ek önlemler almak gerektiğini belirtti.

"Estonya fiziksel toprağı olmadan var olabilecek"

Estonya'nın ilk "dijital büyükelçiliği"nin 1 Ocak'ta Lüksemburg'da açılacağını belirten Kaevats, "kritik veritabanlarının" bu büyükelçilikte yedekleneceğini açıkladı.

Kaevats, Estonya'nın Rusya'nın komşusu olduğunu hatırlatarak, bu nedenle kritik veritabanlarını ülkenin doğusuna yedeklemenin askeri olarak mantıklı olmayacağını düşündükleri için farklı ülkelere yöneldiklerini kaydetti.

Acil durumda, tehdit algılandığında ya da teknik bir sorun oluştuğunda Lüksemburg'daki veritabanına geçiş yapabileceklerini aktaran Kaevats, bunun önemli bir güvenlik adımı olduğuna dikkati çekti.

Kaevats, dünyada ilk kez böyle bir girişim yapan ülkenin Estonya olduğunu Lüksemburg'un yanı sıra Avustralya ve ABD dahil yeni dijital büyükelçiliklerin 2020 yılında kurulması için başka ülkelerle irtibatta olduklarını söyledi.

"Rus tehdidini göz ardı etmiyoruz"

Rus tehdidinin Estonya hükümetini ek önlemler almaya itip itmediğinin sorulması üzerine Kaevats, 2007'de Estonya'nın Rusya tarafından düzenlenen bir siber saldırıya maruz kaldığını hatırlattı.

Kaevats, "Rus siber tehdidini deneyimledik. Rus tehdidi ek önlem almamızın tek nedeni olmasa da bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın dijital üssü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), "Geleceğin Bilim Adamları Nereden" listesinde Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alan Estonya, geçen ağustosta da "Estcoint" diye isimlendirdiği dijital para birimine geçeceğini duyurmuştu.

Estonya aynı zamanda, İstanbul'da 20-23 Ekim'de 5'incisi düzenlenen 140 ülkeden 18 binden fazla girişimcinin başvurduğu sadece 100’ünün katılmaya hak kazandığı Start-Up İstanbul Zirvesi'nin de ana sponsorluğunu üstlenmişti.

Kuzey Avrupa’nın dijital üssü olarak da bilinen Estonya, dijitalleşme kararıyla e-oturum sistemini de devreye soktu. Sistem sayesinde, Estonya'ya hiç gitmeden internetten oturum izni alınarak 15 dakikada şirket kurulabilirken, şirketin tüm ticari ve yasal faaliyetleri online olarak yönetilebiliyor.