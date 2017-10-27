Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) hükümetle güvenlik sorunlarını görüşmek üzere ziyarette bulunan bulunan Guterres, Bangassou'da Müslümanların yaşadığı bölgede incelelemelerde bulundu.

Guterres kendisini karşılayan Müslüman vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Çektiğiniz acıyı görmek beni derinden etkiledi ve maalesef bu durum Bangassou'ya has değil. Yüzbinlerce Orta Afrikalı yerlerinden edilmiş durumda ya da ülkelerinden uzakta sürgün hayatı yaşıyorlar." diye konuştu.

Müslümanların ülkede hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Orta Afrika'da halklar arasında uzlaşma sağlanmalı ve Orta Afrika Müslümanlarının geçmişte yüzyıllar boyunca olduğu gibi doğal bir şekilde toplumda kendi yerini bulması sağlanmalı. Aksi takdirde bölünme ve düşmanlıkla çözüm mümkün değil. Bir gün Hıristiyanlar, diğer gün Müslümanlar acı çekecek. Hayat imkansız bir hale gelecek, ülke kalkınmayacak ve hiçbir yere gitmeyecek." diye konuştu.

"Şiddet sarmalını durdurmalıyız"

Guterres, OAC'de benzer durumların yaşanmaması için BM İstikrar Misyonundaki (MINUSCA) askeri varlığın güçlendirilmesi için BM Güvenlik Konseyine ilave asker ve malzeme talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Ülkedeki yükselen şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları kaydetti:

"Amacımız aynı zamanda ülkede ulusal uzlaşı ortamının sağlanması için hükümete destek olmak. Acıdan bahsedildiği zaman uzlaşıdan bahsetmek zor biliyorum. Ancak bir intikamdan diğerine geçilen bir ülkede, herkes başkalarının iyiliklerini değil yaptığı kötülükleri hatırlar. Ne pahasına olursa olsun bu şiddet sarmalını durdurmalıyız."

"Buna gerçekten inanmak istiyoruz"

AA muhabirine konuşan OAC İslam Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı Youssouf Nam-Nguinena da Guterres'in ülkeye yönelik ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek "BM Genel Sekreteri'nin Bangassou'ya gelerek yerinden yurdundan edilmiş Müslüman toplumunun acılarının gerçekliğine dokunması bizi sevindirdi. Buna gerçekten inanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Kembe kentinde 13 Ekim'de bir caminin hedef alındığı, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sadece beş gün sonra Pombolo kasabasında da 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği benzer bir saldırı gerçekleştirilmişti. Söz konusu saldırıların, anti-Balaka grubu mensuplarınca düzenlendiği öne sürülmüştü.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, anti-Balaka ile Seleka arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.Geçen yılki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi krizin sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.