Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sözcü Dillon, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Iraklı bir yerel medya kuruluşuna Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını "yanlışlıkla" söylediğini ifade etti.

Dillon, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir ateşkes olmadığını ve uluslararası koalisyonun çatışmaların diyalogla çözülmesini desteklediğini kaydetti.