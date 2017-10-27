Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir." dedi.

Katalonya'nın tekrardan yasallığa kavuşması için hükûmet olarak gerekli kararlılığı göstereceklerini vurgulayan Rajoy, "İspanya büyük bir ulus ve ciddi bir ülkedir. İspanya, bazı kişilerin birlikte yaşamın kurallarını ve anayasayı ortadan kaldırma girişimlerine hiçbir şekilde ödün vermeyecektir." diye konuştu.

Katalonya Özerk Yönetim Hükûmeti Başkanı Carles Puigdemont da Katalan halkına "ülkesini barışçıl, onurlu ve yurtseverlikle koruması" çağrısında bulundu. Tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Katalonya yerel parlamentosunun koridorlarında bekleyen bağımsızlık yanlısı siyasetçilere, belediye başkanlarına ve sivil toplum temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan Puigdemont, "Biz her zaman barışçıl olarak cevap veren bir toplumuz. Bundan sonra hepimizin ülkemizin nabzını en iyi şekilde tutması gereken bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Tüm Katalonya vatandaşlarına sakin, alçakgönüllü ve sorumlulukla hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan tek taraflı bağımsızlık ilanı ile birlikte binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan Barselona'da sokaklara döküldü. Ayrılıkçı Katalan bayrakları ile Katalonya yerel parlamentosu ve başkanlık binaları önünde toplanan kalabalık "bağımsızlık" sloganları attı.

Bağımsızlık karşıtı sivil toplum örgütlerinin ise 29 Ekim'de Barselona kentinde gösteri düzenleyeceği duyuruldu.