Libya'nın Bingazi kentindeki Al-Abyar bölgesinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bingazi ve çevresinde geçtiğimiz aylarda cesetler bulunmuştu. Bölge, komutanlığını Halifa Haftar'ın yaptığı Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol edilmektedir.
Bingazi'de 37 ceset bulundu
28.10.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'nın Bingazi kentinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu.
Etiketler : libya,bingazi,ceset,
514922 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/514922.aspx
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