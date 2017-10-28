Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın Bingazi kentindeki Al-Abyar bölgesinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bingazi ve çevresinde geçtiğimiz aylarda cesetler bulunmuştu. Bölge, komutanlığını Halifa Haftar'ın yaptığı Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol edilmektedir.