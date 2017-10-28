Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"ABD, NATO müttefiki olan İspanya'nın dostluğuyla mutlu olmaktadır ve müttefikliğinin devam etmesini istemektedir. İki ülke ortak güvenlik ve ekonomik gelişimlerde yakın ilişki içerisinde olmaktadır. Katalonya İspanya'nın iç parçasıdır ve ABD İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir."
ABD'den Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına tepki
28.10.2017 - 01:47 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 01:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına tepki göstererek, "ABD, İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükûmetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Etiketler : katalonya,abd,ispanya,
514925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/514925.aspx
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