Polis yetkilisi Dhruba Raj Raut, yaptığı açıklamada, başkent Katmandu yakınında yolcu otobüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti. Raut, kazada en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını kaydetti.
Nepal'de altyapı eksikliği, bakımsız araçlar ve yetersiz denetimler nedeniyle sık sık ölümlü trafik kazaları yaşanıyor.
Nepal'de otobüs uçuruma yuvarlandı: 14 ölü
28.10.2017 - 10:46 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nepal'de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilisi Dhruba Raj Raut, yaptığı açıklamada, başkent Katmandu yakınında yolcu otobüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti. Raut, kazada en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını kaydetti.
Etiketler : Nepal,otobüs kazası,
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