Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya hükümetinin, Anayasa'nın 155. maddesi kapsamında verilen yetkiyle Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un dün akşam açıkladığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı.





İSPANYOL BASINI 'AYAKLANMA' OLARAK NİTELENDİRDİ



Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı. Öte yandan İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gösterdi. El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor"; El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde"; ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı"





GAZETE BAŞLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ



La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu"

La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.

"MERHABA CUMHURİYET"



Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazetelerden El Punt Avui de "Merhaba Cumhuriyet"; Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim"; Ara da "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.

KATALAN POLİS ŞEFİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ



Dün yaşanan olayların ardından bu sabah İspanya Hükümeti, Katalan polis şefinin görevine son verdi. Mossos d'Esquadra biriminin yöneticisinin kavulmasıyla Katalan polisi, tüm yetkililerden tarafsız olmasını isteyen bir mesaj yayınladı.