Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim mesajları okundu.



Büyükelçi Serdar Kılıç ve eşi Sinem Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türk vatandaşlarının ve elçilik görevlilerinin yanı sıra Washington'da yerleşik yabancı ülke temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

İstiklal Marşı ve ABD Ulusal Marşı'nın çalınmasının ardından kürsüye gelen Büyükelçi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.



"Değerli vatandaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim; bugün Türk milleti olarak şanlı tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasını idrak ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum." sözleriyle başlayan mesajda 29 Ekim 1923 tarihinin önemine vurgu yapıldı.

"İSTİKLAL HARBİMİZİ ZAFERE TAŞIYAN RUH BUGÜN DE DİMDİK AYAKTA"

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Türk milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya, iradesine pranga vurulamayacağını ve kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan ve Cumhuriyetimize hayat veren ruh tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun bir ifadesidir. Bağımsızlık karakteri olan böyle necip ve kahraman bir milletin mensubu olmakla iftihar ediyoruz."



TERÖR VURGUSU

Türkiye'nin dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umut kapısı olduğu kaydedilen mesaj, "Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedefimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadeleriyle son buldu.

TRUMP'DAN YILLAR SONRA BİR İLK

Daha sonra kürsüye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon, uzun yıllar sonra ilk kez bir ABD Başkanının 29 Ekim resepsiyonuna gönderdiği mesajı okudu.



ABD Başkanı Donald Trump mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü sebebiyle Amerikan halkı adına Türk halkına en iyi dileklerimi sunmak istiyorum. 60 yılı aşkın bir süredir iki yakın NATO müttefiki yan yana durmaktadır." ifadelerini kullandı.



15 TEMMUZ'U KINADI

DEAŞ ve PKK dahil tüm terörist gruplara karşı bölgesel istikrarı savunma yolunda iki müttefikin çaba gösterdiğine değinen Trump, "ABD, Türkiye'nin demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğinin altını bir kez daha çizmekte, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini kınadığını yeniden vurgulamaktadır. Adanmış Türk vatandaşlarının, demokrasilerini savunma yolunda o trajik günde gösterdikleri cesareti takdir ediyoruz." vurgusunu yaptı.

Mayıs ayında Beyaz Saray'da ve eylül ayında Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diyalogları, "İkili ilişkilerimizin değerini ortaya koyuyor." ifadesiyle öven Trump, "Bu yıl, Türkiye'nin ABD'ye ilk büyükelçiyi göndermesinin 150. yılıdır. Bu da birbirini destekleyen iki ülkenin ne kadar uzun bir mazisi olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Trump ayrıca, Türk hükümetinin 3 milyondan fazla sığınmacıya yönelik misafirperverliğine "emsalsiz" nitelemesinde bulunarak, ABD'nin bu çabayı takdir ettiğini belirtti.



Resepsiyonun son bölümünde konuklara Türk mutfağının seçkin örneklerinden oluşan ikramlar sunuldu.