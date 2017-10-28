Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Tarihinin en çalkantılı günlerinden birini geride bırakan İspanya, bugüne de son dakika gelişmeleriyle başladı. Dün akşam Katalonya yerel yönetimini fesh eden İspanya hükümeti, bu Sabah Katalonya lideri Carles Puigdemont'un yerine yönetici atadı. Bu isim, Başbakan Mariano Rajoy'un Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria.

Görevine son verilen Katalonya lideri Puigdemont ise, gün içinde yaptığı açıklamada İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Katalonya lideri Carles Puigdemont'un yerine gelen Santamaria, Barcelona'daki terör saldırısından ardından 18 Ağustos'ta yapılan törende selefiyle birlikte yer almıştı.

Madrid ayrıca, Katalan emniyet müdürü Josep Lluis Trapero'nun görevine de son verdi. Mossos d'Esquadra adlı birimin yöneticisinin kovulmasıyla Katalan polisi tüm yetkililerden tarafsız olmasını isteyen bir mesaj yayınladı.

Cumartesi günü başkent Madrid'de ülkenin bütünlüğünü savunanlar gösteri yaptı. Kalabalık, İspanya bayrakları taşıdı.

Katalonya parlamentosunun Cuma günü tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine Madrid dakikalar sonra özerkliği kaldırarak yanıt vermişti. Akşam saatlerinde ise yerel yönetim fesh edilerek erken seçim tarihi açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den gelen ilk mesajlar, İspanya'yı destekliyor. AB tek muhatabının Madrid yönetimi olduğunu açıkladı, ABD ise Katalonya'nın İspanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu duyurdu.