IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani’nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektupta Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini bölüştüreceği iddia edildi.
Barzani yetkilerini devredeceğini açıkladı
28.10.2017 - 19:56 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
IKBY Başkanı Barzani 1 Kasım'da yetiklerini devredeceğini açıkladı.
Etiketler : barzani,
515107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515107.aspx
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