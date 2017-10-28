Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Enformasyon Birimi'nin devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ordu ve Haşdi Şabi birliklerinden oluşan güçlerin, El-Kaim ilçesinde En-Nezve, En-Nehye, El-Imari, Et-Tazaliyye ve Retace köylerinin yanı sıra El-Hur Köprüsü, Kaim Tren İstasyonu, vagon onarım fabrikası, Kaim Elektrik Santrali, Ukaz Gaz Santrali ile El-Meşari bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Irak savaş uçaklarının da Kaim ve Rava'da DEAŞ'in kontrolündeki 8 mevziye hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda onlarca militanın öldüğü, bir patlayıcı madde deposu ile cephane deposununun kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen perşembe Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi Kaim’i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.