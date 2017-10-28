Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin kuzeyindeki El-Muşahede bölgesinde intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. Hıdır, saldırıda bölgede bulunan camideki bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Bağdat'ta intihar saldırısı: 4 ölü
28.10.2017 - 22:34 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen intihar saldırısında biri güvenlik görevlisi 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Etiketler : ırak,bağdat,intihar saldırısı,
515135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515135.aspx
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