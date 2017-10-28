Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin kuzeyindeki El-Muşahede bölgesinde intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. Hıdır, saldırıda bölgede bulunan camideki bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.