Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerinin koruması altında yerleşimciler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını gasbetme, ağaçları yakma ve çiftçilere saldırı gibi saldırı ve kışkırtıcı eylemlerine devam etmektedir." denildi.

Yerleşimcilerin, Filistinlilere ait evleri işgal etmenin yanı sıra ev ve arazilere saldırı gibi uygulamalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşimciler, bulunduğumuz mevsimin başlangıcından bu yana 6 bin zeytin ağacı meyvesini çaldı. Zeytin ağacı başta olmak üzere yüzlerce ağacı kuruttu. Yapılan bu ihlallerin sorumluluğu, doğrudan yerleşimcileri koruyan İsrail hükümetinindir."

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 8,5 milyon meyve veren zeytin ağacının yanı sıra yaklaşık 2,5 milyon meyve vermeyen zeytin ağacı bulunuyor.

Merkezi İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Filistin'de 2016 yılında yaklaşık 16 bin ton zeytinyağı ve 64 bin ton zeytin üretildi.

Filistin'de zeytin ve zeytinyağı satışı milli gelirin yüzde 1'ini oluşturuyor. Filistin'de üretilen zeytinyağının yaklaşık 6 bin tonu iç piyasada tüketilirken kalan kısmı ihraç ediliyor.