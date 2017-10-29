Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazonas Eyaleti'nin güneyindeki Madeira Nehri’nde yasadışı altın madencilerine düzenlenen operasyonlar sonrası, aynı bölgedeki Humaita şehrindeki çevre koruma bürolarının yakıldığı bildirildi.

KAÇAK MADENCİLERİN SALLARI YAKILINCA..

Çevre koruma bölgesinde bulunan Madeira Nehri üzerindeki yasadışı altın madenciliğinde kullanıldığı tespit edilen salların Chico Mendes Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Enstitüsü (ICMBio) tarafından yakılması, yasadışı madencilik yapanları kızdırdı.

Brezilya polisi, söz konusu madencilerin buna karşılık, Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) ve ICMBio binalarını ve araçlarını yaktığını duyurdu. Çıkan olaylar sonrası bölgeye takviye güvenlik ekibi gönderildiği belirtildi. IBAMA tarafından çarşambadan bu yana, Madeira Nehri üzerindeki yasadışı altın madenciliğine karşı ICMBio ile yürütülen operasyonda, 37 sal ele geçirilmiş ve bir kısmı yakılmıştı.