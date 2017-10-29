Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinin en çalkantılı günlerini yaşayan İspanya’da Katalona gerilimi devam ediyor. İspanya hükûmetinin, Anayasa’nın 155. maddesini uygulayarak Katalonya yerel hükûmetini feshetme kararı dün sabahtan itibaren yürürlüğe girdi. İlk etapta Katalonya yerel hükûmeti üyeleri, polis müdürlerinin de bulunduğu 141 kişi görevlerinden alınarak yerlerine, 21 Aralık’ta yapılacak erken yerel seçime kadar görev yapacak kişiler atandı. Katalonya özerk yönetiminin başında bulunan Carles Puigdemont’ın yerine Başbakan Mariano Rajoy’un yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria getirildi. Gece boyu ise Katalonya’nın bağımsızlığını savunanlar ile karşıtları gösteriler yaptı.

CARLES RESTİ ÇEKTİ

Görevine son verilen Carles Puigdemont öğle saatlerinde Katalan televizyonu TV3’e çıkarak, İspanya merkezî hükûmetinin aldığı kararları tanımadıklarını açıkladı. 155. maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalanlardan “yeni cumhuriyetlerini” sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi. Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont “Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BARIŞA KARŞI KAMİKAZE

Barcelona’nın Belediye Başkanı Ada Colau ise yaptığı açıklamada İspanya hükûmetinin bölgeye müdahalesini kınadı. Katalonya’nın bağımsızlıktan yana olan partilerini de tenkit eden Colau, barışa karşı kamikaze yaptıklarını söyledi. Cuma günü kararın açıklanmasının ardından başta Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye, Katalonya’nın bağımsızlığını tanımayacaklarını açıklamıştı. Dün de dünyanın birçok ülkesinden İspanya hükûmetine destek geldi. Sadece, Fransa’ya bağlı Korsika adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıyarak destek verdi. Uluslararası Topluluk ve Fransa’nın tanımadığı Korsika adasının Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni “Yeni Katalonya Cumhuriyetini sevinçle karşıladık” dedi.