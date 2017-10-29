Manhattan Adası’nda 1880’li yıllarda yer altına inşa edilen ve dünyadaki en büyük buhar sistemi olan bu ağ, günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Şehrin altında yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda buhar
boruları bulunuyor. Devasa kazanlarda üretilen buhar, restoranların mutfaklarında bulaşık makinelerinde, hastanelerde cihazların sterilizasyon işleminde ve kuru temizlemeciler tarafından kullanılabiliyor. Yazın da klimalar için gereken elektriğin bir kısmı yine buhar sisteminden karşılanıyor. Isıtma ve soğutmada kullanılan buhar sistemi her yıl 1.2 milyon ton karbondioksit salınımı engelliyor ve daha temiz bir enerji kaynağı sunuyor. NEW YORK
New York’u mazgallardan tüten buhar ısıtıyor
29.10.2017 - 07:55 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gökdelenler arasında turuncu ve beyaz renkteki borulardan yükselen, bazen de mazgallardan tüten, kimilerinde merak kimilerinde ise tiksinti uyandıran buhar, aslında kentte binlerce binanın ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor.
Manhattan Adası’nda 1880’li yıllarda yer altına inşa edilen ve dünyadaki en büyük buhar sistemi olan bu ağ, günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Şehrin altında yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda buhar
Etiketler : new york,abd,
515212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515212.aspx
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