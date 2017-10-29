Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manhattan Adası’nda 1880’li yıllarda yer altına inşa edilen ve dünyadaki en büyük buhar sistemi olan bu ağ, günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Şehrin altında yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda buhar

boruları bulunuyor. Devasa kazanlarda üretilen buhar, restoranların mutfaklarında bulaşık makinelerinde, hastanelerde cihazların sterilizasyon işleminde ve kuru temizlemeciler tarafından kullanılabiliyor. Yazın da klimalar için gereken elektriğin bir kısmı yine buhar sisteminden karşılanıyor. Isıtma ve soğutmada kullanılan buhar sistemi her yıl 1.2 milyon ton karbondioksit salınımı engelliyor ve daha temiz bir enerji kaynağı sunuyor. NEW YORK