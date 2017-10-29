Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortak Operasyonlar Komutanı Yahya Rasul, yaptığı açıklamada, ordu ve Haşdi Şabi birliklerinden oluşan güçlerin, Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi El-Kaim ilçesinde, operasyonun başladığı perşembe gününden bu yana 75 militanı ölü olarak ele geçirdiğini kaydetti.

Rasul, Irak güçlerinin, ilçeye bağlı köyler ve çevre bölgelerdeki önemli kurumların da olduğu geniş bir alanda hakimiyeti sağladığına dikkati çekti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Enformasyon Birimi de ordu ve Haşdi Şabi güçlerinin, El-Kaim ilçesinde En-Nezve, En-Nehye, El-Imari, Et-Tazaliyye ve Retace köylerinin yanı sıra El-Hur köprüsü, Kaim tren istasyonu, vagon onarım fabrikası, Kaim Elektrik Santrali, Ukaz Gaz Santrali ile El-Meşari bölgesinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Irak savaş uçaklarının da Kaim ve Rava'da DEAŞ'in kontrolündeki 8 mevziye hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda onlarca militanın öldüğü, bir patlayıcı madde deposu ile cephane deposunun kullanılamaz hale getirildiği aktarılmıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi, perşembe günü, Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi Kaim’i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.