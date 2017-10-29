Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da Madrid merkezi hükûmetinin Katalonya özerk yönetimini feshetmesine Katalonya'dan cevap geldi. Katalan yönetimi, İspanya'nın hamlesini "darbe" olarak nitelendirerek bu tutumu kabul etmediklerini ve özerk yönetim başkanı Puigdemont'un görevinin başında olduğunu ifade etti.

Katalonya'da gerçekleştirilen anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumu sonrası, özerk yönetim tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ve İspanya senatosu Madrid hükûmetine Katalan yönetimini feshetme yetkisi vermişti. Yetki sonrası Başbakan Mariano Rajoy, özerk yönetim ve polis müdürlerinin görevden alındığını duyurmuştu.