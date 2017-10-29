Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan Barzani, parlamentoya 1 Kasım tarihinde yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi için mektup göndermişti. Barzani mektupta, "24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum" ifadelerine yer vermişti.



"PEŞMERGE OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, parlamentoya gönderdiği mektupta "Peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine de yer verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, parlamentoya okunması için gönderdiği mektupta peşmergeye katılacağını bildirdi. Barzani, gönderdiği mektupta 1 Kasım’da yetkilerini Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne devredeceğini belirtirken, "Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.